Apple presenta los nuevos emojis que llegarán a iOS este año

Los emojis son una parte integral de los mensajes que enviamos a diario. Para celebrar del Día Mundial del Emoji, Apple compartió algunos de los nuevos emojis que llegarán a iOS, macOS y watchOS este año.

Los nuevos emojis incluyen mujer con pañuelo en la cabeza, persona barbuda y mujer lactando, y alimentos como sándwich y coco. De igual forma, más animales y criaturas míticas como T-Rex, zebra, zombi y elvos formarán parte de una “manera divertida de describir situaciones”.

😀🌎🌍🌏📆 Happy #WorldEmojiDay! 🎉 We’ve got some 😎 new ones to show you, coming later this year! 👀👇 //t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG

— Tim Cook (@tim_cook) July 17, 2017