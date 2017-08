Así ha sido un año sin Juan Gabriel

El 28 de agosto del año pasado marcó la historia de la música luego de que, a través de Twitter, la periodista Mara Patricia Castañeda anunciara la muerte de Juan Gabriel a los 66 años, víctima de un paro cardiaco. De inmediato, medios de todo el mundo replicaron la poca información que había en ese momento y que poco a poco se fue ampliando hasta que se supo que había sido en su casa de Santa Mónica, California, en donde se encontraba tras dar un concierto ese fin de semana.

Desde ese dia, el nombre del “Divo de Juárez” ha salido a relucir en cientos de notas, rumores y pleitos familiares cada vez más sorprendentes.

¿Estuvieron sus restos en homenaje?

El homenaje realizado en Bellas Artes días después de su muerte fue enorme y en éste estuvieron presentes cerca de 700 mil asistentes, además de amigos cercanos, colegas y familiares. Su hijo Iván, quien trabajaba con él, llevaba las cenizas y fue el encargado de colocarlas en el altar. Sin embargo, la polémica comenzó cuando se dijo que el recipiente era muy pequeño para que de verdad ahí entraran los restos del intérprete.

Mientras la familia del fallecido defendió que era una urna real, muchos se quedaron con la duda y al parecer se quedará como un misterio.

El pleito por la herencia

A pesar de que Juan Gabriel sí dejó testamento y nombró a su hijo Iván como albacea, Alberto Aguilera Jr, otro de los hijos, dijo que impugnaría el documento, pues no le parecía legítimo. En eso estaba cuando apareció Joao, un chico que aseguraba ser también hijo del cantante y que se sometió a un examen de ADN para comprobarlo.

Así, también él impugnó el testamento, pues pide que le sean otorgados derechos de heredero legítimo.

Que Juan Ga ya pensaba en retirarse

Hace días, una de las amigas más cercanas al michoacano, la cantante Natalia Baeza, narró en una entrevista que él le había platicado la idea de retirarse y vivir en la India, en donde quería aprender de meditación. “Juan Gabriel ya se iba a retirar, tenía planes y nos íbamos a ir a la India a aprender. Él estaba con la cosa de la meditación, realmente lo material ya no le importaba”, confesó en un programa de radio.

El hijo con talento

Luis Alberto Aguilera, otro de los descendientes del mexicano, ha demostrado que tiene el mismo amor por la música que su padre, y aunque dijo que él no desea incursionar en el regional mexicano, sí quiere formar una carrera en el medio.

De hecho, hace poco lanzó “Incertidumbre”, su primer tema en español luego de haber dedicado su vida a escribir en inglés. En las primeras horas, el chico recibió muy buenas críticas, sobre todo por tener estilo propio y no imitar el de su legendario papá.

Claro, las deudas

A nadie se le olvida que Juan Gabriel tenía varias demandas por parte de sus ex empleados y, se ha revelado, debía cerca de 100 millones de pesos. Según contó Andres Reyna, ex apoderado legal de Juan Ga, el encargado de pagar ese dinero será Iván Aguilera, quien, como albacea, también heredó las deudas de su padre.

Eso sí, mientras los juicios de impugnación del testamento no finalicen, Iván no podrá hacer uso del dinero ni tomar posesión de las empresas, así que esa deuda no puede ser saldada todavía.

