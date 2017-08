Así sorprendió Chyno Miranda a una pequeña fan

Daniela es una bella niña Colombiana luchadora que hace algún tiempo venció el cancer de vejiga y riñones pero a raíz de las Quimioterapias quedo con episodios constantes de epilepsia. Gracias a Dios eso no la ha desmotivado y sonríe constantemente y nos alegra la vida con su hermosa personalidad. Su sueño era conocerme y la llevaron a una supuesta reunión con un canal de televisión y pues ahí estaba yo para cantarle y hacerla feliz!!!!! Dios me la bendiga!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

