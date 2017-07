¿Cómo ha ayudado “Despacito” a la economía de Puerto Rico?

Sí, la canción es un fenómeno mundial y no hay persona que no la haya escuchado (la odie o la ame). Pero, para los que todavía dudan del alcance de “Despacito”, un diario en Puerto Rico ha dado a conocer cifras que demuestran cómo el tema ha impulsado la economía de esa tierra que vio nacer a Daddy Yankee y Luis Fonsi.

De acuerdo con El Nuevo Día, el tema ha logrado lo que ninguna campaña publicitaria había conseguido: aumentar en un 45% la visita de los turistas a “La Isla del Encanto”, y todo gracias a dos cosas: el video del tema, grabado en hermosas locaciones del lugar y a la sensual frase “this is how we do it down in Puerto Rico”, que invita a cualquier extranjero a querer investigar de qué habla Fonsi.

Según reporta el diario, desde que “Despacito” se volvió un éxito mundial, los turistas comenzaron a preguntar por las locaciones específicas que aparecen en el video, el cual suma hasta ahora más de 2 billones de reproducciones, por lo que los guías decidieron incluir en sus paseos los sitios en los que aparecen Yankee y Fonsi cantando.

Una de ellas es el Club La Factoría en el Viejo San Juan, bar que es famoso por es el único boricua que aparece en la lista de los 50 Best Bars en el mundo y que ahora, gracias a que fue locación de este video, recibe muchos más turistas de los que atendía hace sólo un par de meses.

