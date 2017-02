Canciones para que no seas el #ForeverAlone este San Valentín

Faltan pocos días para San Valentín, y aunque seguramente hay gente a la que no le importa pasarlo solo, hay muchos más que deben estar esperando que llegue el amor a sus vidas antes de que los corazones rojos, las flores y los chocolates los bombardeen durante todo un día.

Para esos enamorados del amor, aquí van algunas recomendaciones musicales con las que podrían conquistar a esa chica (o chico) con el que desean pasar esta fecha.

“Despacito”

Daddy Yankee y Luis Fonsi le dieron al clavo con este tema que justamente esta semana se ha colocado en el primer sitio del Hot Latin Songs de Billboard.

“Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo”, si eso no le pone la piel chinita a la susodicha, entonces pocas cosas lo harán.

“Reggaetón Lento”

¿Quién dice que se tiene que perrear siempre con el reggaetón? Los chicos de CNCO demuestran lo contrario con este tema que, además de tener su toque de ternura, obligará a que te pegues despacito a la otra persona… ¡Gran técnica de ligue!

El momento clave de la canción: “Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza, me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete”.

“Dile Que Tú Me Quieres”

Ozuna es un romántico de corazón y lo demuestra de nueva cuenta con este tema en el que, entre otras cosas, promete ir a hablar con la madre de la chica… Niñas, ya casi nadie hace eso hoy en día.

“Ya no quiero ocultarlo quiero tenerte cerca, hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla, que no se deje llevar por las apariencias, porque mi corazón siempre te trata con decencia”.

“Te Quiero Pa’ Mi”

¿Ya te friendzonearon? No todo está perdido, al menos puedes intentarlo con este tema de Don Omar, Zion y Lennox en donde le declaran su amor a esa amiga que siempre tienen cerca y que mueren por besar.

“Sentirás lo que siento, si me besas. Dime si es difícil llegar a tus sentimientos, qué tanto piensas, ¿por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto realidad, confieso que me gustas, el tiempo nuestro es ya”.

