Esto hay detrás de lo nuevo de Wisin y Chayanne

Chayanne está de estreno junto con Wisin, quienes lanzaron esta semana el video de “Qué Me Has Hecho”, canción con la que el intérprete de “Humanos a Marte” hace su debut oficial dentro del género urbano. Ambos puertorriqueños están felices con el lanzamiento, del cual te contamos algunos detalles que tal vez no conocías.

¿Llegó tarde al movimiento? ¡Para nada!

Siento de Puerto Rico y sabiendo que el baile es lo suyo, muchos se habían preguntado por qué Chayanne no había lanzado un tema tan urbano como éste, pues a pesar de que ya había hecho un dueto con Yandel, estaba más balanceado al pop latino… ¿Qué fue lo que pasó? Él mismo lo ha explicado en entrevista para Primera Hora.

“Lo que pasa es que todo ha cambiado y en el último disco que grabé hace tres años no tuve la libertad para decidir el concepto ni la canción, ni para hacerlo muy actual con el sonido de lo que está pasando. Ya habíamos comenzado con ‘Humanos a Marte’, junto con Yandel, y luego me entregué a la gira que duró dos años”.

Así se dio la dupla…

A pesar de que ya se habían encontrado en distintos eventos, incluyendo Viña del Mar, Chayanne y Wisin no eran amigos ni habían tenido la oportunidad de charlar. Fue hasta que el creador del tema “Vacaciones” se animó a enviarle un demo a su colega, a quien le encantó la idea de la colaboración.

¿Habrá más Chayanne urbano?

¡Sin duda! El cantante ya prepara su disco, el cual saldrá en 2018 y en el que promete darle un sabor muy urbano y latino a cada una de sus letras y claro, ya hasta está pensando en las coreografías de sus canciones para el tour que sin duda arrancará una vez que presente este material.

¿Qué dicen los fans?

En un par de días, el video de “Qué Me Has Hecho” ya lleva cerca del millón de reproducciones y a través de los comentarios se puede ver que sus fanáticos amaron este tema, el cual sigue siendo un reflejo del romanticismo de Chayanne, pero con un toque fresco y de moda.

