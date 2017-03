Frases de Prince Royce para conocerlo mejor

Como ya sabes, Prince Royce se encuentra promoviendo su disco Five y recientemente, el cantante visitó México, en donde dio una conferencia de prensa y varias entrevistas.

Durante estas charlas, el intérprete abrió su corazón en varias ocasiones, dejando ver un poco más su lado sensible y dejando que lo conociéramos mejor.

Sobre la bachata…

“Creo en el género de la bachata, es algo muy bailado, muy sensual, con mucho corazón. Para mí es siempre representar mi cultura y mi comunidad”.

Sobre vivir el Bronx…

“La ciudad fue lo que me inspiró a hacer lo que hago ahora. Eso me motivó a alejarme de lo negativo, de lo que estaban haciendo mis compañeros en la escuela. Decidí escribir música para alejarme de las drogas”.

Sobre Trump y sus políticas migratorias…

“Hay que unirse y rezar por lo mejor. Aceptar nuestra realidad y trabajar juntos para defendernos como comunidad”.

Sobre los rumores de que se ha casado con Emeraude Toubia…

“No me he casado, no sé, qué te voy a decir… Yo como cualquier otra persona, me encantaría tener una familia en el futuro, ahorita no es el momento pero en un futuro sí”.

Sobre la supuesta rivalidad que tiene con Romeo Santos…

“Si a Romeo le va bien, a mí también”.

Sobre si es romántico…

“Para mí, el romance nunca pasa de moda. Siempre creí en canciones de amor, canciones que tienen sentimiento”.

Deja tu comentario

Comments are closed.