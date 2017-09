Gente de Zona y su nuevo proyecto en México

Tras una exitosa gira por Estados Unidos, los chicos de Gente de Zona han aterrizado en México, en donde fueron anunciados como parte del jurado de un reality show en el que demostrarán que su sabor cubano los ha vuelto unos expertos en el baile.

Ambos serán parte de los encargados de juzgar a los participantes de Bailando por un Sueño, show en el que estarán acompañados por las cantantes mexicanas María José, y María León.

“Bailando por un sueño. México 2017 gracias por la oportunidad”, escribió Alexander Delgado en sus redes sociales junto a una imagen en la que se le ve al lado de Randy Malcom en el foro en el que cada semana grabarán este programa.

Sin duda esto es un gran paso para la carrera de Gente de Zona, quienes recientemente revelaron que, a pesar de estar creciendo mucho en el extranjero, sienten que en su natal Cuba todavía no son reconocidos.

“En Cuba nadie sabe de nuestros éxitos, la prensa oficial no nos menciona; todas esas visitas millonarias en YouTube a nuestros temas, en nuestro país son ignoradas, pues la gran mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a Internet por las limitaciones impuestas por el gobierno. Sí, la gente sabe que existimos, pero, no sabe de nuestros triunfos en la industria del disco a nivel internacional”, confesó hace unas semanas Alexander al sitio CiberCuba.

