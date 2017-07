JLo y Gente de Zona estrenan tema, y esto es lo que aprendimos

Aunque Jennifer Lopez ya había estrenado el tema “Ni Tú Ni yo” durante el Macy’s Concert transmitido el 4 de julio, fue este jueves 6 de julio cuando, a través de sus redes sociales, presentó el audio oficial del dueto que realiza con Gente de Zona, y tras escucharlo varias veces esto es lo que nos dejó claro.

El español se aprende cantando

Aunque desde hace muchos años JLo ha demostrado que lleva sus raíces latinas por dentro, hay que reconocer que en un principio le costaba un poco hablar español, algo que ha quedado en el pasado. Con esta canción ha dejado demostrado que la mejor técnica para aprender un idioma y hablarlo a la perfección es a través de la música.

El nuevo disco de JLo nos va a poner a bailar

Justamente, este nuevo álbum de la “Diva del Bronx” será en castellano, y ya con sólo haber escuchado este tema nos hemos podido dar una idea de lo que viene. La también actriz todavía se encuentra trabajando en este material, pero sin duda tendrá de todo para mover el cuerpo tal y como a ella le gusta.

Gente de Zona sabe lo que hace

Este dúo cubano tiene la clave para hacer duetos tremendamente exitosos y éste al lado de Jennifer Lopez no parece ser la excepción. Tanto el ritmo, como la letra lo tienen todo para quedarse en tu cabeza, en los charts y en las pistas de baile.

El verano llegó lleno de música hot

No sabemos si todavía habrá más sorpresas musicales para estos calurosos meses, pero lo que hemos escuchado hasta ahora no ha decepcionado. Si todavía no escuchas “Ni Tú Ni Yo”, aquí te la dejamos para que te la aprendas porque, créenos, la vas a escuchar muchísimo.

Deja tu comentario