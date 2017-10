Luis Fonsi, destrozado por paso de ‘María’ en Puerto Rico

Una de las características que más gustaron del video de “Despacito” es que mostraba el lado más increíble de Puerto Rico. El clip de Luis Fonsi y Daddy Yankee retrata tan bien la belleza de la isla, que incluso ayudó a que aumentara el turismo en ese lugar que, tristemente, ha sido destrozado por el paso del Huracán María hace unos días.

En medio del caos, Luis Fonsi ha publicado un comparativo de una de las locaciones mostrando la devastación que ha dejado el fenómeno natural que, además, no fue el único, pues los habitantes de “la isla del encanto” se siguen recuperando de “Irma”, que también los golpeó muy fuerte.

“Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”, escribió el puertorriqueño junto a la foto en la que se puede apreciar el bello lugar y, abajo, la destrucción que ahora lo envuelve.

Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar 🇵🇷🙏🏽 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Sep 23, 2017 at 8:46am PDT

Fonsi no es el único que está sufriendo por lo que ocurre en Puerto Rico, pues dentro del género urbano muchos artistas se han manifestado con dolor por su tierra y han comenzado a pedir ayuda, tanto para localizar a sus familiares, como para reunir recursos y ayudar a los que perdieron todo.

Entre ellos están Daddy Yankee, Don Omar y Nicky Jam, quienes han donado y han salido a las calles a ayudar en lo que se pueda.

Deja tu comentario