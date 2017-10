Nacho promete nuevo single… Pero tienes que hacer algo para escucharlo

De verdad estoy muy agradecido con Dios por regalarme la dicha de poder vivir haciendo lo que me apasiona. Si tan solo supieran la cantidad de canciones que tengo para mostrarles. Esta es una que compuse con mis hermanos @djluian @mambokingz y @bfgeezy y que mi manager @cunastar siempre me dijo que debía considerar como un promocional. Anoche llegué a Caracas después de mucho tiempo sin venir a mi país, decidí reencontrarme con viejos amigos con los que disfruto hacer música y esto fue lo que salió. Ellos son: @yeingonzalez @willybajista @shazamblues @wilkinsmachado y @djmarcodetroit / La grabación del momento estuvo a cargo de @wilromero / Comparte este video haciendo repost o etiquetando a 3 personas que sepas que les gustará mucho este tema. Si el feedback es muy bueno, entonces trataré de tenerlo en la calle disponible lo más pronto posible. Bendiciones para todos. Repostea o etiqueta. #NoTeVas

A post shared by Nacho “Miguelito” Mendoza (@nacho) on Oct 4, 2017 at 6:05pm PDT