Richard de CNCO, en ambulancia en México, ¿qué le pasó?

Las fans de CNCO se llevaron un gran susto luego de que comenzaran a circular unas imágenes en las que se veía a Richard salir del hotel en el que se quedaban en Guadalajara, Jalisco, en una ambulancia. Sin embargo, él mismo ha contado qué fue lo que ocurrió y, afortunadamente, no es grave.

“Me rompí los ligamentos de los tobillos y tengo un dedo roto, pero nos estamos recuperando poco a poco”, contó a un show de televisión para tranquilizar a sus fanáticas. Claro, la siguiente pregunta fue, ¿cómo ocurrió? Al parecer se trató de un problema que ya tenía tiempo.

“Hace tiempo tuve un accidente de motocicleta en Costa Rica y tenía el pie izquierdo lastimado. Entonces, al bailar en el escenario, me dolía mucho. A mitad de ese show bajé y no vi dos escalones y me lastimé el otro. Tuve que seguir hasta el final y, después, ya fui al hospital para que me revisaran”, detalló Richard que, por ahora, tendrá que descansar para volver al escenario con la misma energía de siempre.

Tras su visita a México, la agrupación reveló que ya están trabajando en un segundo material pero mientras éste llega, muy pronto comenzará a sonar su nuevo sencillo “Nadie Como Yo”, el cual seguirá dentro del género urbano, aunque eso sí, aseguraron que para las nuevas canciones experimentarán con otros géneros como la balada, el merengue y hasta el rock.

