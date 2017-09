Romeo Santos sigue buscando chica “Bella y Sensual”

No, no te emociones. No es que Romeo Santos ande buscando el amor, más bien, anda en busca de la nueva modelo para el video de su tema “Bella y Sensual”, el cual canta al lado de Daddy Yankee y Nicky Jam, quienes también aparecerán en el clip.

Ya hace unas semanas, él mismo había lanzado una convocatoria en sus redes sociales para encontrar a una chica con la que pudiera aparecer en este clip. Sin embargo, parece que no ha tenido mucha suerte, así que ha publicado otro anuncio explicando que sigue en la tarea de encontrar a la mujer ideal.

Y es que, al parecer, las chicas que han concursado han enviado videos modelando, mientras que lo que él busca es a una bailarina que se mueva súper sexy al ritmo de bachata y que pueda lucirse con el ritmo de “Bella y Sensual”, canción que está incluida en su disco Golden, el cual lanzó este año.

Según los detalles que ha dado del concurso, en realidad serán dos ganadoras las que podrán viajar a República Dominicana y Puerto Rico desde cualquier parte de Latinoamérica o Estados Unidos para grabar varias imágenes.

Aunque no se sabe si tendrá la oportunidad de bailar con Romeo, sin duda la ganadora causará la envidia de todas las fanáticas que sueñan con poder estar cerca de él.

