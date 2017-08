¡Roque José celebra sus 41 años en la radio!

¡Roque José está de celebración! El veterano locutor de Estereotempo cumplió 41 años en la industria radial, evento que festejó a través de las redes sociales.

“Hoy es un día muy especial en mi carrera”, comenzó el veterano locutor en Instagram. “Cumplo 41 años laborando en este grandioso medio de la radio. Agradezco a todas las personas que me dieron la oportunidad de comenzar en la industria. Y la lista de las personas que confiaron en mí para aportar con mi voz y talento en sus compañías. Ni hablar de los compañeros, algunos son como familia, que no se olvidan de mí aunque ya no laboramos juntos. A los oyentes que me aceptan en sus hogares, trabajos y autos. Y con la llegada del ‘streaming’, poder ser esa voz que muchos escuchan para recordar a su amado Puerto Rico”, añadió.

Trabajar en la radio también les abrió las puertas a sus hijos Rocky The Kid y Rogie Gallart, con quienes labora en La Nueva 94 y Estereotempo.

Sobre la experiencia de más de cuatro décadas, Roque José dijo a Estereotempo que “me encantan los retos y no le huyo a los cambios”. “41 años de anécdotas y experiencias. ¡Gracias a todos! 🙏🏻🎧🎤🎙¡Que viva la radio!” concluyó.

