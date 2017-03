Los urbanos de Jennifer Lopez

Seductora, talentosa y con un imán con los hombres envidiable, no por nada Jennifer Lopez es una de las favoritas de los cantantes urbanos para hacer duetos. Cada uno de los que ha podido trabajar con ella ha quedado encantado pero, además, han logrado crear grandes hits. Por si no los recuerdas, ellos son algunas de las víctimas de la “Diva del Bronx”.

Wisin y Yandel

El trío se reunió en Acapulco, México, para grabar el video de “Follow the Lider” en el 2012 y, además de haber vuelto locos a sus fans del paradisiaco lugar, consiguieron posicionar el tema en los primeros lugares de varios charts, además de haber estado nominados en la categoría de Mejor Canción del Año en los Premios Billboard a la Música Latina.

En 2014, Jenn volvió a juntarse con Wisin, con quien grabó “Adrenalina”, tema en el que también participó Ricky Martin y que fue usado como parte del soundtrack del Mundial de Futbol.

Chino y Nacho

Por separado, pero antes de saber que el dueto se disolvía, cada uno de los dos venezolanos compartieron en sus redes sociales fotos al lado de la también actriz, haciendo pensar que estaban preparando algo en conjunto. Sin embargo, ahora habrá que esperar qué fue lo que cada uno de ellos grabó a su lado y en qué disco vendrá incluido.

Prince Royce

Como parte del crossover de Prince Royce con su disco Double Vision, el cantante invitó a JLo a interpretar a su lado “Back it Up”, canción en la que también aparece Pitbull.

Además de que seguramente muchos de los fanáticos de la sexy intérprete alucinaron cuando la escucharon decir “dámelo papi chulo” la primera vez, el tema se posicionó en los primeros lugares del Hot Latin Songs durante varias semanas.

Pitbull

La química entre Mr. Worldwide y Jennifer es innegable ¡y ellos lo saben! Por esa razón no nos sorprende que hayan grabado juntos en varias ocasiones entregándonos hits como “Sexy Body”, “On the Floor”, “Dance Again”, “Live it Up” y “We Are One”, además del ya mencionado “Back it Up”.

J Balvin

Y parece ser que la víctima más reciente de JLo ha sido Balvin, quien compartió en sus redes sociales una imagen en la que se le ve al lado de la cantante, con quien, suponemos/esperamos, podría estar preparando algo.

Aunque en la foto no puso nada más que un corazón y el handle de ella, sabemos que así es como los cantantes suelen dar pistas de su trabajo… ¿Será?

@jlo ❤️ A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Mar 21, 2017 at 8:14am PDT

