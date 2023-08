EstereoTempo te lleva al Epcot Food & Wine Festival – Viaje a Epcot para el Food & Wine Festival. Premio incluye pasaje Ida y Vuelta para 4 personas, estadia de 6 días y 5 noches, pases de 6 días para los parques de Disney y una tarjeta valorada en $300.00. Ganador y acompañantes deben tener la disponibilidad de viajar del 14 de septiembre al 19 de septiembre 2023. Ganador y acompañante deben tener documentación para viajar al dia.

EstereoTempo quiere que celebres el Mes de la Herencia Hispana participando para ganar unas vacaciones a Walt Disney World® Resort donde podrás conocer a una de las bandas del EPCOT® International Food & Wine Festival, presentado por CORKCICLE®.

Lleva a toda la familia a gozar de una experiencia culinaria que hará desbordar los sentidos, con sabores que varían desde dulce hasta picoso y desde agrio hasta sabroso, a través de 31 mercados globales e incluye entretenimiento en vivo de Eat to the Beat Concert Series, presentada por Florida Blue®, para complementar tu recorrido gustativo y mucho más.

Y, a fines de año, festeja 100 años de las historias de Disney con una iluminación especial de Spaceship Earth y el estreno de la atracción más nueva de EPCOT®, Journey of Water, Inspired by Moana.

¡Participa hoy mismo para tu oportunidad de ganar con EstereoTempo!

Viaje a Epcot para el Food & Wine Festival. Premio incluye pasaje Ida y Vuelta para 4 personas, estadia de 6 días y 5 noches, pases de 6 días para los parques de Disney y una tarjeta valorada en $300.00. Ganador y acompañantes deben tener la disponibilidad de viajar del 14 de septiembre al 19 de septiembre 2023. Ganador y acompañante deben tener documentación para viajar al dia.

$11,382

07 Aug 2023

12pm

27 Aug 2023

12pm

27 Aug 2023

PR – Estereo Tempo 96.5, PR – La Nueva 94, PR – Mega 106.9, PR – Zeta 93

– Employees or agents of (i) Sponsor(s), (ii) Co-Sponsor(s), (iii) their respective parent companies, subsidiaries or affiliates, (iv) their service agencies or independent contractors, and (v) other stations in the service area are not eligible to participate.

– Persons involved in the development, production, distribution of materials, or the selection of the winner for this Contest are not eligible to participate.

– Persons who are immediate family or who reside in the same house of any person who is in any of the above categories are not eligible to participate.

Age: 21+

Residency: Must be a resident of Puerto Rico with proof of residency

SSN/TIN: Must have a valid Social Security or Tax Identification Number

Ganador y acompañantes deben tener la disponibilidad de viajar del 14 de septiembre al 19 de septiembre 2023

Los artículos que no están incluidos como parte del paquete vacacional ganador incluyen pero no se limitan a lo siguiente: comidas, servicio a la habitación de hotel, servicio de lavandería, bebidas alcohólicas, mercadería, souvenirs, llamadas telefónicas locales y de larga distancia, wi-fi, propinas, propinas, cargos por servicios o impuestos.

