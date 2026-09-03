¡Estereotempo 96.5 Está Sonando Diferente!

Tres grandes voces de la radio puertorriqueña se unen para acompañarte durante todo el día.
6:00 AM – 10:00 AM | Rey Agosto
Comienza tu mañana con la energía y el estilo de Rey Agosto.
10:00 AM – 3:00 PM | Roque
Disfruta tu día acompañado por una de las voces más reconocidas y queridas de nuestra radio.
3:00 PM – 7:00 PM | Jimmy Reverón
Termina la tarde junto a una voz que forma parte de la historia de la radio puertorriqueña.
Rey. Roque. Jimmy.
Tres grandes voces, una nueva etapa en Estereotempo.
Sintoniza Estereotempo 96.5 , la música que te encanta y conoces.
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