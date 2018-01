¿Por qué amamos que Enrique Iglesias haga música urbana?

¡Es un hecho! Enrique Iglesias y el género urbano son uno mismo y si no lo crees, no has escuchado su último tema, “El Baño”, en el que comparte créditos con Bad Bunny, y que promete ser uno de los más hot de la temporada.

Aunque conocimos al español haciendo baladas y pop, parece que se encuentra muy cómodo dentro del reggaetón y estas son sólo unas cuantas razones por las que así nos gusta.

He’s sexy and he knows it

Sí, el chico bueno de suéter y camisa estaba bien, pero ese Enrique de “Experiencia Religiosa” ha quedado en el olvido, pues hoy el cantante se divierte con letras mucho más picantes que vuelven locas a sus fans… Después de todo, el bad boy siempre es más sensual, ¿no crees?

Sus videos siempre suben la temperatura

Así de sexy como es él, son sus videos y Enrique procura que en cada uno de ellos haya una chica increíblemente guapa protagonizando las candentes escenas en las que, claro, él también participa y, hay que decirlo, le salen de maravilla y si hay alguien que lo sabe bien es su pareja, la ex tenista, Anna Kournikova, con quien se acaba de convertir en padre de mellizos.

Su energía en el escenario

Si has visto a Enrique en vivo, sabrás de qué hablamos, pues durante todo el show brinca, baila, canta y se entrega con todo ante sus fanáticas, algo que no pasaba tanto cuando cantaba baladas. El intérprete desborda tanta energía, que hasta ha tenido pequeños accidentes en el escenario, incluyendo aquel descuido en el que, por tratar de agarrar un dron, se cortó parte de un dedo.

Un dueto con él es garantía

Tú di con quién te gusta más: Pitbull, Gente de Zona, Wisin y Yandel, Zion y Lennox son sólo algunos de los urbanos que han hecho mancuerna con Enrique y ninguno ha quedado insatisfecho, pues cada una de las canciones que han hecho juntos se ha vuelto un éxito a nivel mundial.

