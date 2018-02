Las armas secretas de Natalia Barulich para conquistar a Maluma

El inconquistable Maluma cayó redondito ante los encantos de Natalia Barulich, modelo estadounidense de origen cubano-croata de 25 años. Claro, muchas de las fans del cantante están felices al verlo enamorado, pero debe haber otras que mueren de envidia y no es para menos, pues esta chica logró lo que muchas desearían: tener el corazón del “Pretty Boy”. ¿Cuáles fueron sus armas?

El amor por la música

Por supuesto, esto es muy importante, ya que el colombiano es un apasionado de su trabajo y seguramente ha encontrado en Natalia a alguien con quien compartir ese amor. Según ha contado ella misma, además del modelaje, desde muy pequeña se dedicó al teatro musical y hasta estuvo en un coro… ¿Será que han hablado de hacer un dueto?

La sensualidad

No hay foto en la que esta mujer no se vea sexy y, por lo que sabemos de Maluma, este es un factor importante. Desde que los vimos compartir algunas escenas súper hot en el video de “Felices los 4”, se veía la química que hay entre ellos y seguramente eso llamó la atención del intérprete.

Admirarlo y apoyarlo

Sí, no dudamos que Natalia sea fan de Maluma, pero un punto que debió ser importante es que la chica no lo ve como el artista, sino como un hombre normal de 24 años que está trabajando duro para alcanzar sus sueños. De hecho, durante una entrevista para Telemundo, Maluma confesó que ese es un factor muy importante en su relación.

“Creo que eso es lo fundamental. Es lo más importante. Ahora mismo salimos juntos. Nos gusta lo que tenemos, me gusta su compañía y ella me apoya y me ama, así que me ven como nunca antes”, confesó en aquella charla.

Es trabajadora e independiente

¿Te acuerdas que hace unos años Maluma aseguró que varias mujeres se le habían acercado por su dinero? Pues con Natalia no tiene que pensar en ello, ya que la chica trabaja desde hace muchos años como modelo y bailarina, por lo que su carrera y su talento la respaldan por completo.

