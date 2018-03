Así suena el tema de Maluma para el mundial. ¿Te gusta?

Hace apenas unos días, Maluma confirmó que sería el encargado de interpretar uno de los temas para el Mundial de Fútbol Rusia 2018 al lado de Jason Derulo, y más nos tardamos en enterarnos que él en estrenarlo, y ya lo dio a conocer el al mundo entero.

El nombre de la canción es “Colors”, y según él mismo explicó en un comunicado se trata de unir a la gente a través de la música y de este evento deportivo que cada cuatro años transforma el planeta en una fiesta dedicada al balompié. “El mensaje es de compasión, algo que todos necesitamos hoy en día”, comentó el colombiano, quien canta en español en este tema.

Sobre su participación en “Colors”, Maluma recordó que ha sido una de las noticias más emocionantes que le han dado a nivel profesional, y que cuando pasó estuvo lleno de euforia. “Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”, narró el “Pretty Boy”.

Por su parte, los ejecutivos de Coca-Cola, marca patrocinadora del Mundial, aseguraron que vieron en Maluma al candidato perfecto para esta canción debido a que ahora mismo es una de las estrellas latinas más importantes. “Maluma es un músico muy popular en toda la región y representa nuestra pasión por la música y el deporte”, aseguraron.

