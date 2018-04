Billy Fourquet parte hacia Houston para tratamiento contra el cáncer

No se ni que decir de lo emocionado que me encuentro, solo les dejo saber que Billy no lo podían dar de alta en #puertorico por unas complicaciones, después de tantos días largos de espera les puedo decir que comienza está película que se llama la “La Esperanza de Billy” gracias a gente como tu que aporto su granito de arena no solo economicamente también con sus oraciones, ya Billy podrá comenzar sus tratamientos y trasladarse al hospital MD Anderson en #Houston no paremos de orar por Billy y recuerda #BillyNoEstaApagao y pronto volverá a estar entre nosotros ! Billy les deja saber que Gracias 🙏🏻 ✈

