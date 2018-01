“Chantaje” o “Trap”… ¿Cuál te gusta más?

Shakira y Maluma nos sorprendieron con el lanzamiento del video de “Trap”, su nueva canción juntos y que viene incluida en el disco de la colombiana El Dorado. Esta no es la primera vez que trabajan juntos, pues ya nos habían puesto a bailar con “Chantaje” y ahora nos preguntamos… ¿Cuál nos gusta más? ¡No podemos decidirnos!

Si de sensualidad hablamos…

Sin duda “Trap” tiene una letra mucho más hot que “Chantaje” y tiene una cosa mucho más sensual que se refleja no sólo en la canción, sino en el video, en el que podemos ver a los dos colombianos seduciéndose entre un líquido blanco que los cubre por completo.

Pero… y si queremos bailar

Para eso “Chantaje”, pues no hay forma que su ritmo no te atrape y te de ganas de levantarte y moverte al ritmo de este reggaetón en el que vimos por primera vez la gran química que existe entre Maluma y Shakira, quienes sin duda, hacen una gran dupla. Además , con los movimientos de Shak en este clip, imposible no contagiarse.

De rompecorazones a rompecorazones

Curiosamente, ambas canciones hablan de un heartbreaker, y mientras que en “Trap” es Maluma quien podría estar jugando con las emociones de ella, en “Chantaje” es Shakira quien tiene el control de la situación y de él. De esta forma, las dos canciones son completamente dedicables para aquella persona que te ha roto el corazón.

¿Y para cantar?

No hay que negar que la letra de “Chantaje” es de lo más pegajosa y, que ,una vez que la escuchas, no puedes quitarte de la mente el coro… Pues lo mismo te pasará con “Trap”, la cual, aunque tiene una cadencia mucho más lenta, posee un coro que querrás repetir una y otra vez.

