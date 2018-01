Don Omar da prioridad a Puerto Rico

A raíz del lamentable embate que sufrió Puerto Rico tras el paso del huracán María, el cantautor Don Omar ha decidido posponer sus conciertos en la Isla. El artista, quien se ha mantenido ayudando a su pueblo en conjunto con el denominado grupo “Héroes Anónimos”, prefiere continuar los trabajos para levantar al país y más adelante celebrar junto a los suyos.

“Ayudar a mi pueblo es pensar como mi pueblo, no alejarme de su realidad y sobre todo poder ponerme en su lugar para encontrar juntos las soluciones a las situaciones que como país hoy nos afectan. Yo soy de aquí, de donde todavía el 60% de nuestra isla sigue a obscuras. Muchos sin agua, sin trabajo y sobre todo, casi a punto de rendirse. Yo no me voy, pero tampoco me voy a quedar con los brazo cruzados pues aprendí que hoy soy quien muchos dicen que soy para beneficios de todos ellos primero y luego para el mío”, expresó Don Omar.

SBS Entertainment, empresa productora de los conciertos, se solidariza con el artista y pospone los eventos en apoyo a la súper estrella con los trabajos que ha venido realizando con “Héroes Anónimos”, y dejará saber próximamente las nuevas fechas de los mismos.

Las presentaciones de la Despedida del Rey del Reggaetón se tenían previstas para los días 1,2, y 3 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico, las cuales se han pospuesto hasta nuevo aviso.

Las personas que deseen el reembolso de su dinero, podrán hacerlo a través de Ticketpop en el Coliseo de Puerto Rico a partir del miércoles, 10 de enero del 2018.

