¿Gente de Zona con Laura Pausini? ¡Sí, y nos encanta!

Este fin de semana se puso romántico con el dueto de Gente de Zona con Laura Pausini, quien se animó a ponerle un toque muy cubano a su tema “Nadie ha dicho”, del cual lanzó el remix el pasado viernes.

Sí, suena a una mezcla que tal vez a nadie se le pudo haber ocurrido, pero aquí te contamos por qué amamos esta versión… y por qué la amarás tú.

Suena sincera…

Sabemos que está de moda hacer duetos y puede que alguno que otro llegue a sonar forzado, pero no éste y muestra de ello fue el honesto mensaje que escribió la cantante italiana en sus redes para presumir el estreno.

“Nunca me imagine de poder unir una balada con un ritmo tan lleno de caribe. Me emociona y me fascina y espero que sea eso mi pasaporte para mi soñada Cuba. Gracias a mis dos hermanos, Gente de Zona y a nuestro productor, Sergio George”, escribió en su Facebook.

Laura la defiende, ¡aun de sus fans!

Por supuesto que hubo críticas en redes sociales, pero ella se tomó el tiempo de escribir a sus fanáticos para pedirles que dejaran los comentarios negativos a un lado pues, el que se junte con un grupo urbano, no significa que vaya a cambiar su esencia.

“Chicos, basta ya con este miedo que yo cambie. La canción es mi canción, está teniendo éxito en las radios de baladas, estoy muy contenta por eso. Gente de Zona me buscaron para unirnos y hacer una versión un poco mía y un poco suya. Es un homenaje. Siento que es demasiado feo ofender un género hecho por artistas tan grandes. Yo canto mi parte y soy yo, ellos le dan su toque muy cubano que yo ¡ADORO!”… ¿Así o más claro?

Es sobre un corazón roto, pero está rica para bailar

Seducción y amor van de la mano y esta nueva versión de “Nadie me ha Dicho” es el ejemplo sonoro de que una buena letra y un ritmo rico pueden combinarse para hacer una canción perfecta para bailar mientras se tiene el corazón roto.

Abre nuevas puertas a Gente de Zona

Gente de Zona ha tenido un año lleno de éxitos y poco a poco se ha consolidado en terrenos en los que ni ellos mismos se imaginaban y ahora, con este dueto, seguramente comenzarán a sonar en Italia y claro, hasta romperán las barreras del idioma.

Por su parte, Laura enamorará a más cubanos con este sencillo y tal vez se anime a visitar la isla muy pronto.

