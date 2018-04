Maluma está celebrando un nuevo récord, ¿cuál es?

Quien crea que Maluma ya alcanzó todo el éxito que podía está muy equivocado, pues el cantante sigue rompiendo nuevos récords y demostrando que va por más. Ahora, se encuentra celebrando que se ha convertido en el artista colombiano más joven en lograr Sold Out en el Madison Square Garden de Nueva York.

A través de Instagram, él mismo compartió varias imágenes con las que presumió parte del show que ofreció en ese importante lugar, en donde no entraba un alma más. Con esas fotos, Maluma escribió que no podría conciliar el sueño debido a lo feliz que estaba. “Gracias a ustedes soy el artista colombiano más joven en hacer un #SoldOut en el @thegarden. Hoy no duermo de la felicidad!!! GRACIAS!!!”, escribió junto a una de varias publicaciones.

Y es que, según dijo él mismo, el haberse presentado en el mítico lugar era algo que deseaba desde que era pequeño y el haberlo logrado es sólo una muestra de lo mucho que lo quieren sus fans.

“Desde niño soñé con este momento. Todo sacrificio trae su recompensa y anoche el Madison Square Garden fue testigo de esto!”, escribió en su red social, en donde las fotos hablaron por sí mismas al dejar ver a un Maluma emocionado y entregado a los más de 20 mil asistentes que corearon sus hits, incluyendo “El Préstamo”, su más reciente lanzamiento.

