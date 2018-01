A Maluma le sale lo fan y se emociona al conocer a…

Así como Maluma vuelve locas a sus fans, él también se ha emocionado al conocer a alguno de sus ídolos. Recientemente confesó que no pudo evitar el sentirse nervioso al estar cerca de Marc Anthony, a quien respeta mucho.

Durante una entrevista en México, el colombiano narró que al ver al salsero se sintió como cualquier otro fan, pues lo admira mucho, sobre todo, luego de que interpretó a otro de sus ídolos en el cine.

“Hay muchos artistas con los que yo me identifico, por ejemplo Marc Anthony. Tuve la oportunidad de conocerle hace poco. Él hizo mi película favorita [‘El cantante’] sobre el músico Héctor Lavoe, que de hecho es mi artista favorito. Así que cuando le vi fue como ver a Héctor reencarnado. Y también fue muy especial porque a Marc Anthony le respeto y le quiero mucho”, aseguró Maluma.

Eso sí, él supo guardar la compostura y tranquilizarse, algo que muchas veces, sus fanáticas no saben cómo hacer, pues en varias ocasiones le ha tocado verlas llorar y hasta desmayarse de emoción.

Ante esas situaciones, el Pretty Boy les ha aconsejado que mejor se diviertan y no lo sufran. Me da alegría, pero a la vez como que me parte un poquito el corazón porque no sé qué mal les he hecho. Siempre digo: ‘Pero no, no llores, por favor. Disfrútalo y ya’. Yo digo que ese es el amor más real que uno puede tener, el amor de un fanático, porque es del todo incondicional”.

