Ozuna ya prepara nuevo dueto, ¿con quién?

No importa el género, parece que todo el mundo quiere grabar con Ozuna y ahora el cantante ha anunciado que está preparando un nuevo dueto al lado de una gran estrella de la música a la que mucha gente quiere, ¿de quién se trata?, ¡pues de Chayanne!, quien parece sentirse muy cómodo dentro del mundo de lo urbano.

A través de una fotografía en la que aparecen los dos caminando por la calle, “el negrito de los ojos claros” dio a conocer esta noticia y con un simple hashtag, parece haber revelado el nombre de este tema que en cosa de nada podría ver la luz: “Choka”.

Por su parte, Chayanne sólo se limitó a compartir la foto en la misma red social y escribió “muy pronto”, lo que da a entender que en breve escucharemos el resultado del trabajo entre estos dos puertorriqueños.

Esta no es la primera vez que Chayanne se deja llevar por el ritmo del reggaetón, pues ya hace unos meses triunfó en las radios latinas con “Qué me has Hecho”, tema que grabó al lado de Wisin, con quien también compartió video.

Mientras tanto, Ozuna continúa de gira promoviendo su disco Odisea, con el que hace unos días conquistó a sus fanáticas en México, país al que tenía muchas ganas de ir, sueño que al fin se le ha cumplido.

