El conmovedor mensaje de Thalía a su fallecida madre

La madre de Thalía cumpló siete años de haber fallecido, y la cantante no dejó pasar la oportunidad de escribirle un lindo mensaje en su Instagram en donde deja claro lo mucho que la extraña.

En su mensaje de Instagram, Thalía escribió: “Hace 7 años que dejé de ver tus ojos, de oler tu piel, de escuchar tu risa y de soñar en voz alta juntitas en este mundo. Pero hacer 7 años que tu presencia me acompaña en cada paso, en cada momento de alegría, en cada duda en cada pregunta y en cada situación. Te siento, te vivo, te amo, te respeto y te admiro hoy más que nunca. Eres mi gran amor. ¡Te adoro mamá! Love you and miss you mom!”.

El mensaje viene acompañado de un video en el que la interpreté canta el tema “Habítame Siempre” con una foto de su madre de fondo, y la respuesta de sus fans no se hizo esperar.

https://www.instagram.com/p/BjSYSxolrOW/?hl=en&taken-by=thalia

Con un sólo día el post ha logrado más de 45 mil likes y el video se ha reproducido más de 250 mil veces y tiene más de mil comentarios en lo que la gente le deja saber a la cantante que tiene su apoyo.

Yolanda Miranda Mange, madre de la cantante mexicana, murió el 27 de mayo de 2011 a los 76 años de edad por un infarto repentino.

Deja tu comentario