Razones por las que Nacho merece estar entre los más bellos de People

Maluma, Romeo Santos, Ozuna… Sí, todos ellos son guapos y definitivamente serían de las primeras opciones para entrar en la lista de los 50 Más Bellos de People pero, ¿habías pensando en Nacho como un candidato? Pues este año el venezolano aparecerá en el conteo, y tras haberlo revelado en redes sociales, recibió varias críticas.

Con la sencillez que lo caracteriza, el cantante agradeció a la publicación el haberlo colocado en el conteo y reconoció que, aunque no es el estereotipo de chico guapo, tiene lo suyo. “Nunca he sentido que soy agraciado físicamente y muchísimo menos que soy bello… me hicieron una invitación para formar parte de los 50 más bellos de People y yo acepté con gusto, porque supongo que al invitarme a mí es porque People debe tener un concepto de belleza muy parecido al que yo manejo, una condición subjetivo y que se aprecia según los ojos de quien mira”, escribió en Instagram.

La verdad, nosotros estamos de acuerdo con él y he aquí nuestras razones por las que merece estar en este top tan exclusivo.

La belleza empieza por dentro

Sí, suena a cliché, pero es la verdad y desde que lo conocemos, Nacho ha demostrado ser un gran ser humano. Empezando por su faceta como padre, a la que es muy dedicado, tal y como deja ver en sus redes sociales cada que puede.

Tiene conciencia social

No todo en la vida de Nacho es música y una de sus causas fuertes es la de alzar la voz por su Venezuela. El intérprete no ha tenido miedo en demostrar que es un retractor del gobierno y, aunque se ha hecho de varios enemigos, sigue hablando por su gente y por lo que él cree que es justo.

Tiene lo suyo

Ya yéndonos a lo físico, no se puede negar que Nacho tiene encanto pues, además de poseer una linda sonrisa, ese look que maneja con barba le queda muy bien, no por nada derrite varios corazones cada vez que se presenta en algún lugar con su música.

¡Sabe bailar!

Un hombre que baila siempre será el doble de guapo y Nacho ha dejado ver en varias ocasiones que mueve la cadera como todo buen hombre latino debería hacerlo. Ya con eso, tiene garantizado el encantarle a más de una cuando llega a una pista de baile.

